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FIFA World Cup
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Ngoại Hạng Trung Quốc
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Aus NPL U23
1
AUS NSW-N U20
1
Australia Queensland State Leagues
4
Australia Queensland Women
4
Australian Welsh League
1
Bhutan Premier League
2
BRA Campeonato Mineiro 2
3
BRA Campeonato Paulista (Y)
7
Campeonato Brasileiro Sub-20
4
Capital NPL 1
1
CFA Member Association Champions League
3
Chilean Cup
6
Chinese Women Super League
6
Copa de la Liga
4
Copa Rio
1
Cúp Lithuanian
2
Ethiopia Premier League
5
Faroe Islands Cup
2
FFSA Premier League
3
Fiji Cup
2
Finnish Women Ykkonen
2
Finnish Ykkonen
2
Gabon Championnat D1
1
Georgia Cup
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Giao Hữu CLB
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Hạng 2 Estonia
2
Hạng 2 Iceland
4
Hạng 2 Lithuania
3
Hạng 2 Phần Lan
2
Hạng 2 Thụy Điển
14
Hạng 2 Thụy Điển
1
Hạng 2 Trung Quốc
6
Hạng 3 Na Uy
3
Hạng Nhất Ireland
4
Hạng Nhất Kazakhstan
7
Hạng Nhất Nữ Iceland
1
Hubei City Football League
1
Iceland Cup
1
JPN Nadeshiko League 1
1
Kazakhstan Cup
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Kuwait Premier League
3
Lebanese Premier League
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MLS Next Pro
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New Zealand Central Premier League
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New Zealand South Premier League
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Ngoại Hạng Belarus
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Ngoại Hạng Canada
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Ngoại Hạng Darwin
2
Ngoại Hạng Kazakhstan
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Ngoại Hạng Mông Cổ
4
NSW Premier League
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NSW-N Premier League
3
NZ Northern Premier League
5
QLD D2
1
QLD Premier League
2
Rural Football Super League
3
RUS D3B
1
S R C
1
South Australia State League 1
1
Syrian Premier League
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TAS Premier League
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USA NWSL Challenge Cup
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USL Cup
1
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3
USL League Two
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VĐQG Iceland
1
VĐQG Ireland
5
VĐQG Latvia
5
VĐQG Marốc
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VĐQG Nữ Thụy Điển
3
VIC Premier League
4
VIC Women Premier League
2
Vietnam Womens League
3
Western Australia NPL
1
WK League
2
Yemen League Division 1
1
Youth Championship Russia
7
2
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Liga Asociación de Clubs de Baloncesto
1
Philippines MPBL
9
Vietnam VBA
2
Baloncesto Superior Nacional
4
FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers
3
Indonesia Basketball League
1
Mexico CIBACOPA
1
National Basketball League1 South
1
NBA Draft
1
New Zealand National Basketball League
4
Thailand Basketball League
1
Women National Basketball Association
11
0
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ATP Eastbourne, Great Britain Men Singles
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WTA Bad Homburg Women Singles
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WTA Eastbourne, Great Britain Women Singles
2
4
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US Open, Doubles
6
US Open, Women Doubles
7
0
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Nations League
9
Pan-American Cup U21
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12
LOL
0
DOTA2
5
CSGO
7
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Tất cả giải đấu
12
Digital Crusade DraculaN Season 7
3
European Pro League Series 8 Closed Qualifier
1
The International Regional Qualifiers 2026
5
Thunderpick World Championship 2026 South America Series 1
3
FIFA World Cup
09:00 - 24.06
Colombia
vs
DR Congo
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
MAX
+2
FILIP
TOM
-
-
-
-
-
-
USL League Two
08:30 - 24.06
Midlakes United
vs
Snohomish United
2 - 1
1 - 3
2 - 1
1 - 3
-
-
-
-
-
-
Hạng 2 Trung Quốc
14:00 - 24.06
Xian Ronghai FC
vs
Taian Tiankuang
2 - 1
0 - 0
1 - 0
2 - 1
0 - 0
1 - 0
FILIP
-
-
-
-
-
-
NZ Northern Premier League
14:30 - 24.06
East Coast Bays
vs
Auckland City
2 - 1
1 - 0
2 - 0
2 - 1
1 - 0
2 - 0
NEMO
-
-
-
-
-
-
Chinese Women Super League
15:00 - 24.06
Nữ Shaanxi
vs
Nữ Liaoning Shenbei
1 - 2
3 - 0
1 - 2
3 - 0
-
-
-
-
-
-
Ngoại Hạng Mông Cổ
15:00 - 24.06
Deren FC
vs
Central Stallions
1 - 2
1 - 0
1 - 3
1 - 2
1 - 0
1 - 3
POLO
-
-
-
-
-
-
CFA Member Association Champions League
15:00 - 24.06
Ningxia Pingluo Hengli
vs
Zigong Black White
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
-
-
-
-
-
CFA Member Association Champions League
15:00 - 24.06
BAA Macau
vs
Hubei Super Mr
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
-
-
-
-
-
Australia Queensland Women
15:30 - 24.06
Nữ Virginia United
vs
Nữ Logan Lightning
0 - 1
3 - 4
2 - 3
0 - 1
3 - 4
2 - 3
-
-
-
-
-
-
Vietnam Womens League
16:00 - 24.06
Nữ Hà Nội
vs
Nữ Hồ Chí Minh 2
5 - 1
0 - 2
0 - 7
5 - 1
0 - 2
0 - 7
ASTRA
-
-
-
-
-
-
Chinese Women Super League
16:00 - 24.06
Nữ Changchun
vs
Nữ Shandong Jsff
4 - 2
2 - 0
1 - 0
4 - 2
2 - 0
1 - 0
RIO
-
-
-
-
-
-
Giao Hữu CLB
16:00 - 24.06
MFK Ruzomberok
vs
OFK Malzenice
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
-
-
-
-
-
Ngoại Hạng Darwin
16:00 - 24.06
Palmerston
vs
Mindil Aces
5 - 0
5 - 0
-
-
-
-
-
-
Australia Queensland Women
16:30 - 24.06
Nữ Gold Coast Utd
vs
Nữ FQ QAS
1 - 2
0 - 3
4 - 0
1 - 2
0 - 3
4 - 0
-
-
-
-
-
-
Australia Queensland Women
16:30 - 24.06
Nữ Sunshine Wanderers
vs
Nữ Brisbane City
3 - 0
0 - 1
0 - 1
3 - 0
0 - 1
0 - 1
KEN
-
-
-
-
-
-
Ethiopia Premier League
17:00 - 24.06
Negele Arsi
vs
Ethiopia Nigd Bank
0 - 2
0 - 2
-
-
-
-
-
-
NSW-N Premier League
17:00 - 24.06
Kahibah FC
vs
Adamstown Rosebuds
1 - 0
1 - 3
3 - 0
1 - 0
1 - 3
3 - 0
HELLO
-
-
-
-
-
-
Giao Hữu CLB
17:00 - 24.06
Synot Slovacko
vs
Vysocina Jihlava
2 - 1
0 - 0
0 - 0
2 - 1
0 - 0
0 - 0
-
-
-
-
-
-
Australia Queensland Women
17:30 - 24.06
Nữ G. Coast Knights
vs
Nữ Brisbane Olympic
0 - 1
0 - 1
-
-
-
-
-
-
Hạng 2 Trung Quốc
18:00 - 24.06
Beijing IT
vs
Shandong Taishan FC
4 - 1
1 - 1
1 - 0
4 - 1
1 - 1
1 - 0
TOM
-
-
-
-
-
-
Xem thêm lịch trực tiếp
NBA Draft
07:00 - 24.06
Round 1
vs
NBA Draft
-
-
-
-
-
-
Women National Basketball Association
09:00 - 24.06
Nữ Las Vegas Aces
vs
Nữ NY Liberty
TOMMY
-
-
-
-
-
-
Mexico CIBACOPA
09:45 - 24.06
Frayles de Guasave
vs
Astros de Jalisco
-
-
-
-
-
-
New Zealand National Basketball League
14:00 - 24.06
Whai
vs
Southland Sharks
STEP
-
-
-
-
-
-
Philippines MPBL
15:00 - 24.06
Quezon Toda Aksyon
vs
Bataan Risers
TOMMY
-
-
-
-
-
-
Philippines MPBL
17:00 - 24.06
Negros Muscovados
vs
Rizal Xentro Golden
ALAN
-
-
-
-
-
-
Philippines MPBL
19:00 - 24.06
Pasig City
vs
Iloilo Royals
TOMMY
-
-
-
-
-
-
Indonesia Basketball League
19:00 - 24.06
Borneo Hornbills
vs
Pelita Jaya Jakarta
-
-
-
-
-
-
Liga Asociación de Clubs de Baloncesto
01:00 - 25.06
Barcelona
vs
Valencia
STEP
-
-
-
-
-
-
Women National Basketball Association
06:30 - 25.06
Nữ Mystics
vs
Nữ Minnesota Lynx
STEP
-
-
-
-
-
-
Women National Basketball Association
06:30 - 25.06
Nữ Indiana Fever
vs
Nữ Phoenix Mercury
-
-
-
-
-
-
Women National Basketball Association
07:00 - 25.06
Nữ Chicago Sky
vs
Nữ Portland Fire
TOMMY
-
-
-
-
-
-
Baloncesto Superior Nacional
07:00 - 25.06
Santurce Crabbers
vs
Aguada Santeros
-
-
-
-
-
-
Women National Basketball Association
09:00 - 25.06
Nữ Golden State
vs
Nữ Atlanta Dream
ALAN
-
-
-
-
-
-
New Zealand National Basketball League
14:00 - 25.06
Manawatu Jets
vs
Otago Nuggets
STEP
-
-
-
-
-
-
Philippines MPBL
15:00 - 25.06
Sarangani
vs
Mindoro Tamaraws
TOMMY
-
-
-
-
-
-
Philippines MPBL
17:00 - 25.06
San Juan Knights
vs
Marikina Shoemasters
ALAN
-
-
-
-
-
-
Philippines MPBL
19:00 - 25.06
Quezon Huskers
vs
Batangas Rum Masters
STEP
-
-
-
-
-
-
Vietnam VBA
19:30 - 25.06
Đà Nẵng Dragons
vs
Hà Nội Buffalo
TOMMY
-
-
-
-
-
-
Women National Basketball Association
06:00 - 26.06
Toronto Tempo
vs
Nữ Los Angeles Sparks
STEP
-
-
-
-
-
-
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WTA Bad Homburg Women Singles
16:00 - 24.06
Ekaterina Alexandrova
vs
Mirra Andreeva
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ekaterina Alexandrova
-
-
-
-
-
Mirra Andreeva
-
-
-
-
-
VIC
-
-
-
-
-
-
WTA Eastbourne, Great Britain Women Singles
17:00 - 24.06
Jessica Bouzas Maneiro
vs
Madison Keys
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jessica Bouzas Maneiro
-
-
-
-
-
Madison Keys
-
-
-
-
-
LUCAS
-
-
-
-
-
-
WTA Bad Homburg Women Singles
17:10 - 24.06
Zheng Qinwen
vs
Clara Tauson
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Zheng Qinwen
-
-
-
-
-
Clara Tauson
-
-
-
-
-
VIC
-
-
-
-
-
-
WTA Eastbourne, Great Britain Women Singles
18:10 - 24.06
Jeļena Ostapenko
vs
Panna Udvardy
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jeļena Ostapenko
-
-
-
-
-
Panna Udvardy
-
-
-
-
-
LUCAS
-
-
-
-
-
-
WTA Bad Homburg Women Singles
20:30 - 24.06
Iga Swiatek
vs
Emma Navarro
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Iga Swiatek
-
-
-
-
-
Emma Navarro
-
-
-
-
-
VIC
-
-
-
-
-
-
ATP Eastbourne, Great Britain Men Singles
20:30 - 24.06
Taylor Fritz
vs
Jan Choinski
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Taylor Fritz
-
-
-
-
-
Jan Choinski
-
-
-
-
-
LUCAS
-
-
-
-
-
-
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US Open, Women Doubles
09:00 - 24.06
Jackie Dent
Crystal Lai
vs
Yuna Kato
Sona Yonemoto
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jackie Dent/Crystal Lai
-
-
-
-
-
Yuna Kato/Sona Yonemoto
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
US Open, Doubles
09:10 - 24.06
Eloi Adam
Leo Rossi
vs
Julien Maio
William Villeger
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Eloi Adam/Leo Rossi
-
-
-
-
-
Julien Maio/William Villeger
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
US Open, Doubles
09:10 - 24.06
Liu Ansen
Tian Qi Zhang
vs
Jiri Kral
Ondrej Kral
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Liu Ansen/Tian Qi Zhang
-
-
-
-
-
Jiri Kral/Ondrej Kral
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
US Open, Doubles
09:15 - 24.06
Arden Quan Lee
Stanley Xing
vs
Christian Faust Kjaer
Rasmus Kjaer
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Arden Quan Lee/Stanley Xing
-
-
-
-
-
Christian Faust Kjaer/Rasmus Kjaer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
US Open, Women Doubles
09:50 - 24.06
Hsieh Mi Yen
Yu Chien Hui
vs
Kathrine Vang
Mette Werge
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hsieh Mi Yen/Yu Chien Hui
-
-
-
-
-
Kathrine Vang/Mette Werge
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
US Open, Women Doubles
10:05 - 24.06
Catherine Choi
Tsavanne Mertosono
vs
Sydney Hanyue Li
Katelin Ngo
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Catherine Choi/Tsavanne Mertosono
-
-
-
-
-
Sydney Hanyue Li/Katelin Ngo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
US Open, Women Doubles
10:10 - 24.06
Nanako Hara
Riko Kiyose
vs
Polina Buhrova
Yevheniia Kantemyr
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nanako Hara/Riko Kiyose
-
-
-
-
-
Polina Buhrova/Yevheniia Kantemyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
US Open, Women Doubles
10:10 - 24.06
Mao Hatasue
Kanano Muroya
vs
Lin Chih-Chun
Yang Chu Yun
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Mao Hatasue/Kanano Muroya
-
-
-
-
-
Lin Chih-Chun/Yang Chu Yun
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
US Open, Doubles
10:20 - 24.06
Daniel Leung
Nyl Yakura
vs
Chen Zhiyi
Presley Smith
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Daniel Leung/Nyl Yakura
-
-
-
-
-
Chen Zhiyi/Presley Smith
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
US Open, Doubles
10:30 - 24.06
Jonathan Bing Tsan Lai
Jason Ling-Chun Mak
vs
Christopher Grimley
Matthew Grimley
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jonathan Bing Tsan Lai/Jason Ling-Chun Mak
-
-
-
-
-
Christopher Grimley/Matthew Grimley
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
US Open, Doubles
11:00 - 24.06
Shuntaro Mezaki
Yuta Oku
vs
Lai Po Yu
Tsai Fu Cheng
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Shuntaro Mezaki/Yuta Oku
-
-
-
-
-
Lai Po Yu/Tsai Fu Cheng
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
US Open, Women Doubles
11:00 - 24.06
Puspa Rosalia Damayanti
Serena Kani
vs
Lauren Lam
Allison Lee
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Puspa Rosalia Damayanti/Serena Kani
-
-
-
-
-
Lauren Lam/Allison Lee
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
US Open, Women Doubles
11:00 - 24.06
Meghana Nishant
Selena Wei
vs
Chloe Ho
Stella Pan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Meghana Nishant/Selena Wei
-
-
-
-
-
Chloe Ho/Stella Pan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Xem thêm lịch trực tiếp
Pan-American Cup U21
08:00 - 24.06
Guatemala U21
vs
Barbados U21
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Guatemala U21
-
-
-
-
-
Barbados U21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nations League
18:00 - 24.06
Bulgaria
vs
Italy
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Bulgaria
-
-
-
-
-
Italy
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nations League
18:00 - 24.06
Trung Quốc
vs
Thổ Nhĩ Kỳ
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Trung Quốc
-
-
-
-
-
Thổ Nhĩ Kỳ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nations League
18:30 - 24.06
Serbia
vs
Nhật Bản
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Serbia
-
-
-
-
-
Nhật Bản
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nations League
21:30 - 24.06
Argentina
vs
Đức
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Argentina
-
-
-
-
-
Đức
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nations League
21:30 - 24.06
Ukraine
vs
Brazil
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ukraine
-
-
-
-
-
Brazil
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nations League
22:00 - 24.06
Cuba
vs
USA
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Cuba
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USA
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Nations League
01:00 - 25.06
Ba Lan
vs
Bỉ
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ba Lan
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Bỉ
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Nations League
01:30 - 25.06
Slovenia
vs
Canada
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Slovenia
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Canada
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Nations League
01:30 - 25.06
Pháp
vs
Iran
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Pháp
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Iran
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Pan-American Cup U21
02:00 - 25.06
USA U21
vs
Venezuela U21
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
USA U21
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Venezuela U21
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Pan-American Cup U21
04:00 - 25.06
Mexico U21
vs
CH Dominican U21
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Mexico U21
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CH Dominican U21
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Pan-American Cup U21
08:00 - 25.06
Guatemala U21
vs
Nicaragua U21
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Guatemala U21
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Nicaragua U21
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dota2
The International Regional Qualifiers 2026
15:00 - 24.06
Mousesports
vs
Inner Circle X Insanity
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
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-
The International Regional Qualifiers 2026
18:00 - 24.06
Huligani
vs
4ikibamboni
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
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The International Regional Qualifiers 2026
21:00 - 24.06
Yellow Submarine
vs
Virtus.pro
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
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The International Regional Qualifiers 2026
00:00 - 25.06
Power Rangers
vs
Team Vision
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
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The International Regional Qualifiers 2026
03:00 - 25.06
The Bug
vs
Gg Boom
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
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csgo
European Pro League Series 8 Closed Qualifier
15:00 - 24.06
Ex-mana
vs
Honvéd
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
-
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Digital Crusade DraculaN Season 7
19:00 - 24.06
AM
vs
Sharks/Eternal Fire loser
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
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Thunderpick World Championship 2026 South America Series 1
20:00 - 24.06
Lp
vs
Vasco
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
-
-
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-
Digital Crusade DraculaN Season 7
22:00 - 24.06
Inner Circle
vs
Sharks/Eternal Fire winner
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
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Thunderpick World Championship 2026 South America Series 1
23:00 - 24.06
Isurus
vs
MIBR Academy
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
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Digital Crusade DraculaN Season 7
01:00 - 25.06
Betclic Apogee Esports
vs
FOKUS/OG loser
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
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Thunderpick World Championship 2026 South America Series 1
02:00 - 25.06
Keyd Stars
vs
Yawara
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
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